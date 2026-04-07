８日の阪神戦（甲子園）で先発するヤクルトの松本健吾投手（２６）が７日の練習後、取材に応じた。松本は１日の広島戦（神宮）で先発予定だったが、雨天中止となり、２日の広島戦で８回から２番手で登板。２回を１安打無失点に抑えて勝利投手となり「去年、中継ぎやらせてもらってた経験もすごく生きました。雨で流れはしましたけど特別気持ちの変化とかはなく、しっかり試合に入っていけたと思います」と振り返った。阪神打