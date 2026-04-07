ソフトバンク3軍との交流戦元阪神選手の2世が、NPB選手相手に放った安打がファンの驚きを呼んでいる。「打ち方一緒やん」「そっくりやな」と、父の面影を感じたかのようなコメントが並んだ。独立の四国アイランドリーグの徳島が7日、ソフトバンクの3軍と行った交流戦。徳島の「6番・捕手」で先発した関本勇輔は2回1死の初打席、育成右腕の北斗が4球目に投じたチェンジアップを捉えた。鋭い打球はあっという間に左前へ達しチー