名古屋在住の義足のスノーボーダー・小栗大地選手。ミラノ・コルティナパラリンピックでの銀メダル獲得を報告しました。小栗大地選手はスノーボード男子バンクドスラロームに出場し、パラリンピックでは自身初のメダルとなる銀メダルを獲得しました。7日午前、名古屋市役所を訪れて大会の結果を報告し、広沢一郎市長からはスポーツ功労賞が贈られました。小栗大地選手：「今年は