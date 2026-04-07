◆パ・リーグ楽天―日本ハム（７日・楽天モバイル）日本ハムの細野晴希投手が初回２死、辰己に左前打を打たれ、開幕から継続していたノーヒットノーランが止まった。細野は本拠地開幕戦だった３月３１日のロッテ戦（エスコン）で先発すると、９回１２８球を投げ１２奪三振、２四死球で史上９１人目１０３度目のノーヒットノーランを達成。開幕３連敗で迎えた悪い流れを、快投で断ち切っていた。