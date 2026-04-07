栃木シティの田中パウロ淳一がスーパーフォーミュラに会場に登場栃木シティFCのFW田中パウロ淳一が自動車レースのスーパーフォーミュラに会場に姿を見せて注目を浴びている。全日本スーパーフォーミュラ選手権の2026年シーズン第2戦の決勝レースが4月5日に、栃木県のモビリティリゾートもてぎで行われた。栃木シティでプレーする田中はゲストとしてスターティンググリットにユニフォーム姿で登場した。スポーツチャンネル「D