世界的なサイエンスフォトグラファーのアナンド・ヴァルマ氏が、日本のメディアに初登場！ナショナル ジオグラフィック主催のアースマンス特別企画として開催された本セッションでは、自然界の「隠された驚異」を可視化するヴァルマ氏の情熱的なストーリーテリングが展開されました。日本のアニメーションから受けた影響や、日常の「驚き」を見つけるためのヒントなど、読者の知的好奇心をくすぐる深いトークセッションの模様をQ&a