〈敗れた永瀬は「どれも有力なんです」と嬉しそうに言い、藤井も笑顔で…フルセットにもつれた激戦の後、対局室では「まさかの感想戦」が行われていた〉から続く「何かに挑戦したら確実に報われるのであれば、誰でも必ず挑戦するだろう。報われないかもしれないところで、同じ情熱、気力、モチベーションをもって継続しているのは非常に大変なことであり、私は、それこそが才能だと思っている」――羽生善治「決断力」より【画像】