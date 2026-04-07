「ＤｅＮＡ−中日」（７日、横浜スタジアム）ボーイズグループ「ＩＮＩ」の松田迅が始球式を務めた。松田は大のＤｅＮＡファンで、オフィシャルファンクラブ「ＢｌｕｅＭａｔｅｓ」の２０２６年の「キャプテン」に就任。ファンクラブ限定の「ＣＲＡＺＹユニホーム」を着て登場し、さわやかな笑顔を振りまいた。マウンドでは大きく振りかぶると、長い黒髪をなびかせながら、力強いノーバウンド投球を披露。場内にはどよめ