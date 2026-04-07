「ソフトバンク６−８西武」（７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは山川と近藤に一発が飛び出したが、先発の大関も西武の一発攻勢の前に五回途中６失点と崩れて敗れた。２点リードの四回には外崎に同点２ラン。３−３の五回は岸に勝ち越し適時二塁打を許した直後に、仲三にプロ初本塁打となる２ランを献上した。大関は「自分の力不足でこのような結果になってしまって悔しいです」と声を振り絞った。試合後、小久