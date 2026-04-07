一時的に寒気が流れ込んでいる影響で、あす朝の気温はけさよりかなり低く、冷え込みが強まりそうです。ただ、日中は日差しがたっぷり降り注いで暖かいでしょう。朝と昼の気温差にお気をつけください。【CGで見る】8日(水)〜14日(火)全国の週間天気予報あす日差したっぷり降り注ぐあすは明け方まで北陸や東北の日本海側は雨や雪が降る所がありますが、日中は天気が回復するでしょう。北海道から九州にかけて春の高気圧に覆われ、日