サントリービバレッジ＆フードが7日、東京都内で「新価値創造プロジェクト」について発表した。その第1弾となるタイで3月上旬に販売されたハイドレーション飲料『Suntory Hy! Water Loc』が、3月の出荷計画比1.8倍と好調に推移している。【画像】ペットボトルで登場した「ロコモアWATER」「セサミン1000」同商品は、冷房の効いた環境で長時間を過ごすオフィスワーカーがタイ都市部で増えており、その生活実態に着目して生まれ