「阪神−ヤクルト」（７日、甲子園球場）今季の甲子園開幕戦でシンガーソングライターのあいみょんが始球式に登場。見事なノーバウンド投球を披露し、甲子園を沸かせた。背番号「３６」の阪神のユニホームにデニム姿でマウンドに上がると、振りかぶって投じたボールはやや外角に外れたが見事にノーバウンドで捕手を務めた阪神・坂本のミットに収まった。しゃがみ込んで笑顔を浮かべた後、四方にお辞儀。胸に手を当ててホッと