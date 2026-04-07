King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）鬼ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。この日は同席した池田千尋監督から2人に向け、サプライズで手紙が読み上げられた。【写真】「美しい鬼」鑑賞者のコメントを見て嬉しそうな表情を浮かべる永瀬廉本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女が運命的に出会い、真実の愛