〈「人間が指す順じゃない」藤井聡太が放った“からくり細工”のような一手…カド番に追い込まれた絶対王者は“鬼のような強さ”を見せつけた〉から続く藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑戦する、第75期ALSOK杯王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK、特別協力：毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社）の第7局が、3月25・26日にかけて大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われた。第4局でカド番に立った藤井は、第5、