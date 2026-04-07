7日の参議院予算委員会で公明党の司隆史議員は初めて総理に対する質問に立ち、電気・ガス支援の継続を訴えた。【映像】拳を掲げる司隆史議員→議場から拍手司議員は冒頭「高市総理と初めて質疑の機会をいただきました。国民の皆様の安心と希望を届ける、高市総理の決断、その可能性は無限大。初めて質疑をさせていただく私の情熱も無限大です」と拳を掲げると、議場からは拍手もおきた。司議員は「昨年の補正（予算）で世帯8