12年前、東京・荒川区で起きた強盗致傷事件で逮捕された44歳の男性が不起訴になりました。無職の44歳の男性は2014年3月、荒川区の路上で当時84歳の女性を突き飛ばしてバッグを奪い、全治2カ月の大けがをさせた疑いで3月、逮捕されました。時効まで3年と迫る中で逮捕に至りましたが、東京地検はこの男性について、4月7日付で不起訴処分としました。理由については、「証拠と諸般の事情を考慮して不起訴とした」としています。