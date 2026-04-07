あのちゃんこと歌手でタレントのあのが７日、都内で、ＣＭ曲を担当する「アサヒ十六茶」の新キャンペーン「日本全国１６チャーーージ祭り！！」の発表会にゲストで登場。お祭りに関するトークを繰り広げた。お茶をイメージする緑柄がちりばめられた白地の浴衣で登壇したあのは、お祭りについて「めっちゃ行きたいけど、スケジュール的になかなか行けない。行きたすぎて番組でお祭りごっこしたくらい、お祭りの空気が大好き」と