川崎市の扇島で発生した足場が崩れた事故で3人が意識不明です。クレーンのバランスを保つための重りが足場に落下したとみられています。【映像】崩壊した足場の様子川崎区扇島で午後4時20分すぎ、「40メートルの高さの足場が崩れ作業員5人が落下」と通報がありました。警察などによりますと、工事現場の足場が崩れ、4人がけがをして搬送されましたが、そのうち3人の意識不明の重体です。1人が見つかっておらず、海に落ちた可