レノボ・ジャパンは7日、パソコン「ThinkPad」シリーズの最新機種として10製品を発表した。すべてのモデルで、通信サービスが内包された法人向けソリューション「ConnectIN」に対応するほか、ThinkPadシリーズの特徴であるメンテナンス性についても、ユーザーが交換できるパーツが増えるなど構造面での改善も施された。 説明会では、構造アップデートの詳細に加え、構造