富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、高機能キーボード「FMV Keyboard X（エックス）」を発表した。8日11時からクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援募集を開始する。 ブランドコンセプトと「Lifetime Comfort」 FCCLは昨年1月にFMVブランドを刷新し、「シンプルでわかりやすいこと。」などをコンセプトに掲げている。この方針に基づき、パソコンのある日常を快適にす