浦和レッズは４月７日、「ソーシャルメディアにおける誹謗中傷について」と題したリリースを出した。「日ごろより浦和レッズへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。先日の川崎フロンターレ戦後、一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認いたしました。昨年９月、同様の事態を受けてクラブとして声明を発信いたしましたが、それにもかかわらず繰り返