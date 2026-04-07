俳優の広末涼子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。約1年ぶりとなる近影を公開しました。【写真】広末涼子の復帰ショット白いジャケット姿で静かにほほ笑む姿広末さんは白いジャケットを羽織り、うつむきながら笑顔を浮かべたソロショットを公開。写真だけを掲載した“無言の投稿”ですが、記事執筆時点で6300件を超える“いいね！”が寄せられています。広末さんは、2025年4月に高速道路での交通事故や騒動を受け、同年5月から