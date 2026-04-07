81年前の4月7日、戦艦大和がアメリカ軍の攻撃を受け沈没しました。広島県呉市で追悼式が開かれ、大和と運命をともにした乗組員たちを偲びました。呉市で開かれた戦艦大和の追悼式には乗組員の遺族や関係者など約200人が出席しました。沈没から今年で81年。集まった遺族たち約50人も高齢化が進みます。呉で建造された戦艦大和。1945年4月7日、特攻作戦の命を受け、沖縄に向けて出撃しましたが、米軍機の猛攻撃を受け鹿児島県