サウナ室内に、タオルを使って “熱や風を届ける技術” を競う大会の九州予選が熊本市で開かれました。 そこで優勝したのは、県内から出場したチームです。 タオルを使って、サウナ室内に蒸気を循環させていきます。 ドイツ発祥の「アウフグース」。 それをショー仕立てにして、ストーリーの構成や展開、タオルを仰ぐテクニック、アロマの香り方などを競う大会の九州予選が開かれ、11人の個人と