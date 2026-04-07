コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット1日目のランチの様子を公開しました。【写真】阿波みなみ、ダイエット1日目のランチ「ご飯小おかず倍倍」阿波さんは「4月6日(月) ダイエット1日目 大戸屋ランチ、ご飯小おかず倍倍」とつづり、写真を1枚投稿。フードコートの飲食スペースで、揚げ物が並んだランチセットを前に、箸と茶わんを持つ姿が写されています。ご飯は