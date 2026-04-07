私たちが心臓の鼓動を感じたり、心臓に聴診器を当てたとき「ドックン、ドックン」という音が聞こえてきます。では、この音は何の音なのかご存じでしょうか。心臓は、右心房と右心室、左心房と左心室の4つの部屋に分かれており、心室の入口と出口にはそれぞれ「弁」があります。これらの弁の動きが、心臓から聞こえる音に深く関係しています。血液は、常に一方通行で流れる必要があります。そのため、心室がポンプ機能を発揮する際