左から：佐藤圭汰選手、佐藤早也伽選手、柳田大輝選手ナイキ ランニングは、ペガサスシリーズの中でも最も優れたライド感を提供するナイキ ペガサス 42を4月9日から発売する。反発性に優れたクッショニングを備えたパワフルなシューズで、ランナーが限界を超え、新たな世界を切り拓くことをサポートする。前作のペガサス 41に比べてエネルギーリターンを15％向上（同社検査結果に基づく）させたナイキ ペガサス 42は、曲線的なフル