サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベル「エヴァンゲリオン」デザイン缶を4月7日に数量限定発売する。同商品は、1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くの消費者に愛され続けてきた「サッポロ生ビール黒ラベル」と、TVシリーズ放送開始から30周年を迎えて、現在も日本のみならず世界にもファンが広が