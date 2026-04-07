しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗において、PB「CLOSSHI」「CLOSSHI PREMIUM」のFIBER DRYシリーズから、夏を快適に過ごすインナー・レッグウェアを今年も発売する。「FIBER DRY」は「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品とのこと。「FIBER DRYさらっとCOOLインナー」は、通気性に優れ、こもりやすい熱を外へ逃が