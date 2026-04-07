スポーツ用品販売のアルペンは、「renoma golf Base Series（レノマゴルフ ベースシリーズ）」の今年春夏コレクションを全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。今シーズンは、前後両面に大胆なグラフィックや切り替えを配したトップスを中心に、軽やかなナイロン素材のアウターやボトムス、トータルコーディネートを完成させる小物類まで幅広くラインアップ。「後ろ姿」が注目されるゴルフの特性を捉え、どの角