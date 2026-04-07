京都・南丹市で小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明になって15日。警察の捜索に新たな動きがあった。警察は7日朝から安達さんの自宅近くの山中を60人体制で捜索。このエリアは周辺に別荘などの建物が多くあるという。そして午後5時前に、警察による規制線は解かれた。安達結希さんは3月23日、父親に車で小学校まで送り届けられたのを最後に行方がわからなくなり、29日に小学校から3キロほど離れた山中で通学用かばんが発見さ