元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つゴルフウエア姿を投稿した。SNSでたびたびゴルフを楽しむ様子を公開している狩野さん。この日は、黒のトップスにプリーツがかわいらしいミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ファンからは「すんごい可愛い！」「似合ってます」「スタイル最高」「美脚で素敵」などのコメントが寄せられていた。