ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月10日から、サステナブル・ファッションの先駆者である英国のデザイナー「KATHARINE HAMNETT（キャサリン・ハムネット）」が、エシカルブランドとして発表した「KATHARINE E HAMNETT（キャサリン・イー・ハムネット）」から、環境と社会に配慮したセットアップを全国のはるやま店舗で発売する。今回登場する「コーデュラセットアップ」は、環境負荷を低減するサス