3月、一時ダムが枯渇した豊川用水は、貯水率が回復傾向にありますが、愛知県の大村知事は田植えの延期の要請を続ける方針を示しました。 【写真を見る】愛知･大村知事｢正直いかがなものかと｣ 農家の“田植え時期変更難しい”の声に… 豊川用水の貯水率アップも延期要請は継続方針 東三河地方に水を供給する豊川用水は、3月27日から農業・工業は50%、水道は30%の節水が続いていて、県は3月末、地元の土地改良区やJAに対して田植え