◇JABA四国大会NTT西日本5―2JR西日本（2026年4月7日春野）NTT西日本が5―2でJR西日本に逆転勝ちした。先発した茨木篤哉投手（23）は5回を投げ1失点、6奪三振、無四球。2年目左腕の好投に打線が中盤以降に奮起し、同点の7回に小泉航平捕手（25）が勝ち越しの決勝打を放った。「バッターを見ながら、いろいろ考えて投げられたのが良かったです」先発投手陣の一角に食い込むべく、茨木がアピールに成功した。切れ味鋭い