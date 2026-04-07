2025年に撮影された、住宅街にある一軒家の簡易宿所を映した映像。映っていたのは、若い男性が大声を上げながら、勢いよくプールに飛び込む様子です。別の日の夜には、大合唱しながらプールへダイブ。その声は住宅街に響き渡っています。近隣住民：住宅地のど真ん中にできてしまっているんですね。パーティーを楽しむためのパリピ施設というふうになっていて、私たちの日常に非日常が入り込んでいるというのが今の現状です。民泊や