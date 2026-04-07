6日、ホワイトハウスで記者会見するトランプ大統領/Kevin Lamarque/Reuters（CNN）米国のトランプ大統領が設定した期限が刻一刻と迫ってくる。イランが期限までに合意に達してホルムズ海峡を開放しなければ、同国は激しい爆撃を受けて「地獄」を味わうことになる。トランプ氏はそう脅迫している。トランプ氏は、合意の期限を7日午後8時（米国東部時間、テヘラン時間8日午前3時30分）と定めた。しかしここ数週間は同様の最後通牒（