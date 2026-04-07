政府は７日、デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法案を閣議決定し、国会に提出した。文部科学省は今後、教科書編集や採択の指針を策定し、デジタルを導入する学年・教科などを示す。法案が成立すれば、次の学習指導要領が実施される２０３０年度の小学校教科書から順次、導入される。現行制度では正式な教科書は紙媒体のみ。法改正で、紙と同様にデジタル教科書を検定や無償配布、使用義務の対象