俳優の武田鉄矢（76）が1日に更新された鈴木おさむのYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます！！」に出演。代表作「3年B組金八先生」シリーズの撮影秘話を明かした。鈴木の「今までの金八の生徒の中で“こいつは凄かった”っていうのをあえて3人挙げるとするなら誰ですか？」と質問に武田は加藤優、上戸彩、濱田岳を挙げ「やっぱり直を挙げますかね。よく頑張りましたよね、あの子だけは」と当時16歳で性同一性障害を