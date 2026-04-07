ロシアで撮影されたのは、豪雨によって崖が崩れる様子や地滑りが発生する様子です。さらに、カメラは川の近くの建物が濁流によって崩れる瞬間も捉えていて、ほかの映像でも被害の様子がみられました。ロシア南部のダゲスタン共和国では、4日から5日にかけて各地で豪雨による洪水が発生しました。ダムが決壊する様子も映像で確認できます。地元メディアによりますと、ダゲスタンでは3月下旬に北カフカス地方で豪雨による洪水が発生