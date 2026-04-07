愛川町役場（資料写真）愛川町選挙管理委員会は７日、議員辞職に伴う町議補選（欠員１）について、町長選と同日程の６月９日告示、同１４日投開票で実施すると発表した。町議補選を巡っては、茅大夢氏が町長選出馬のため３月に辞職したことで欠員が生じていた。町議の任期は来年１０月１４日まで。