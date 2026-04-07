タレントの大沢あかね（40）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟の発言に物申した。番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てなどで使った領収書が紹介された。大沢は「私が結構、昭和の女なんですよ、考え方が。なので昭和の考えを世に出すと、結構今、炎上しちゃうんですよ。例えば、（インタビューで）『ご主人は育児