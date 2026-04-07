駅から徒歩10分の土地があると、「何かに活用して収益を得たい」と考える方は多いでしょう。代表的な方法として、貸し駐車場とトランクルームがありますが、どちらを選ぶべきか迷うことも少なくありません。初期費用や収益性は大きく異なるため、それぞれの特徴を理解することが大切です。本記事では、両者の違いを解説します。 貸し駐車場とトランクルームの基本的な仕組みの違い 貸し駐車場は、土地を車の