※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 「この物語はフィクションであり、実在する人物、団体とは一切関係ありません」本書では、そんなよくある注意書きに以下の一文が続く。「しかしながら、主人公が直面する問題や葛藤、迷い、あるいはそこで得た喜びや希望などは、作者がライターとして活動してきたなかで実際に体感したものを下敷きにしています」そう、『その手は明日を紡ぐために』は、小説家