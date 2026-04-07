妊婦さんの“お腹”から取り出したのは、まさかの……？“衝撃的すぎるマジック動画”が、YouTubeで話題を呼んでいます。投稿者は、アメリカのマジシャンでユーチューバーのジャスティン・フロム（Justin Flom）さん。チャンネル登録者は3400万人とかなりの大物インフルエンサーです。普段は身の回りのものを使った、くすっと笑えるおもしろマジックを披露しているジャスティンさんですが、今回はかなり大掛かりな手品を披露する