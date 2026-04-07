子どもの寝かしつけに苦労している親は多い。乳幼児睡眠コンサルタントの愛波あやさんは「睡眠環境を整え、ちょっとしたルーティンを行えば、子どもが入眠しやすくなり、親はぐんとラクになる」という――。※本稿は、愛波あや『赤ちゃん超ぐっすり育児親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Adene Sanchez※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Adene Sanche