元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が4日、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画「【松井稼頭央が実名告白】村上宗隆・岡本和真に続け! 将来メジャー挑戦を期待する選手とは? ＜名球会ラジオ＞」に出演。ホワイトソックス・村上宗隆の打撃の変化について語った。村上宗隆○村上宗隆の打撃の変化開幕から8試合が終了した時点で、打率.250、4本塁打、7打点、OPS1.032という見事な成績をマークしている村上