【モデルプレス＝2026/04/07】日本テレビの河出奈都美アナウンサーが4月6日、自身のInstagramを更新。アナウンサー2人との同期会を報告し、同期会と新人時代の3ショットを公開した。【写真】日テレ人気アナ3人「みんな昔から美男美女」7年前の初々しい写真◆河出奈都美アナ、同期会報告 入社当時の3ショット公開河出アナは「久しぶりの同期会」と記し、2019年入社の同期、大町怜央アナと杉原凜アナとの同期会をしたことを報告。「