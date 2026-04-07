BTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR ARIRANG」に、国際的な決済ブランド「Visa」が公式ワールドワイドスポンサーとして参加する。今回のツアーは、BTSが約4年ぶりに“完全体”で披露する公演として世界中から注目を集めている。「涙もお金も枯れはてた」BTSの日本ファンクラブが炎上本ワールドツアーは、世界34都市・計82公演に及ぶ大規模プロジェクトだ。Visaのデータ分析によると、3月21日にソウルで開催されたBTSのカムバック