ステーキのあさくまは、「ステーキのあさくま 尾張旭店」を2026年4月11日にオープンする。これに先立ち、4月8日限定で極上ステーキ食べ放題イベント『匠肉祭り』を開催する。当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。尾張旭市への出店は今回が初。座敷席や半個室、導線の良いサラダバーなど、家族で過ごしやすい空間づくりを重視した新店舗だ。【この記事のすべての画像を見る】ステーキ